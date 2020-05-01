Названы условия ужесточения режима самоизоляции после майских праздников

В среднем инкубационный период возбудителя COVID-19 составляет 6-8 дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" предупредила, если российские граждане на майских праздниках нарушат режим самоизоляции, после 11 мая введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции будут ужесточены. Также она напомнила, что в среднем инкубационный период возбудителя COVID-19 составляет 6-8 дней, поэтому если жители страны на майских выходных начнут выходить на улицу или выезжать на природу, тогда, скорее всего, с 12 мая российским властям придется усилить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса, пишет ТАСС.