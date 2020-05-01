Новая сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступила в силу

Нефтедобывающие страны выразили надежду, что новое соглашение позволит восстановить мировой нефтяной рынок после пандемии коронавируса.

С 1 мая 2020 года вступила в силу новая сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Уточняется, что согласно данному соглашению, в течение первых двух месяцев добыча сырья составит примерно 10 млн баррелей в сутки, причем основной объем выпадет на долю Российской Федерации и Саудовской Аравии.

Страны-участники ОПЕК+ выразили надежду, что новая сделка позволит восстановить мировой нефтяной рынок после пандемии инфекции COVID-19, пишет РИА Новости.

Напомним, что 12 апреля нефтедобывающие государства договорились в мае-июне 2020 года сократить добычу сырья на 9,7 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года - на 7,7 млн баррелей в сутки, до конца апреля 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.