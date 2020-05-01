В России начал работать сервис для выплат субсидий МСБ

Более подробная информация о предоставлении субсидии и ее размерах размещена на официальном ресурсе ФНС.

Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила, что с 1 мая 2020 года в России начал работать сервис для выплат субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ). Уточняется, что соответствующее заявление могут подать компании и индивидуальные предприниматели, которые заняты в пострадавших от пандемии инфекции COVID-19 отраслях российской экономики. Субсидия частично компенсирует затраты организаций и ИП, включая оплату заработной платы сотрудникам за апрель и май текущего года.

В ведомстве отметили, что заявление можно направить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте. Более подробная информация о предоставлении субсидии и ее размерах размещена на официальном ресурсе ФНС, пишет ТАСС.