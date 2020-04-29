В России изменятся правила переводов с карты на карту

Переводы с карты на карту денежных средств в размере не превышающем 100 тыс. рублей будут бесплатными.

Начиная с 1 мая россияне смогут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей (СПБ) без оплаты комиссии. Правда речь идет только о тех переводах до 100 тыс. рублей в месяц. За превышение этого лимита нужно будет заплатить комиссию, максимальный размер которой не должен превышать 1500 рублей, сообщает Прайм.