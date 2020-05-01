Роспотребнадзор: осенью может начаться вторая волна эпидемии COVID-19

В осенний период из-за прохладной, дождливой погоды и возвращения людей на рабочие места и в учебные учреждения число заболевших коронавирусом, скорее всего, опять возрастет.

В Роспотребнадзоре рассказали, что осенью в стране может начаться вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции. В Ведомстве уточнили, что жаркая погода и большое количество солнечного света приведут к тому, что число инфицированных в России уменьшится. Однако в осенний период из-за прохладной, дождливой погоды и возвращения российских граждан на рабочие места и в учебные учреждения количество заболевших COVID-19, скорее всего, опять возрастет, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на 1 мая 2020 года в стране общее число инфицированных достигло 114431 человек, из них 13220 человек выздоровело, 1169 человек скончались от вируса.