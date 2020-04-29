Все рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая

С 5 по 11 мая оформленный цифровой рабочий пропуск подлежит обязательному продлению.

Действие всех ранее оформленных цифровых рабочих пропусков, при наличии которых граждане могут передвигаться как на общественном транспорте Москвы, так и использую личные автомобили, будет продлено. Срок продления установлен до 4 мая. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. А начиная с 5 по 11 мая цифровые пропуска обязательно надо будет продлить, но сделать это можно будет в упрощенном порядке после модернизации цифровой платформы mos.ru. Причем оформить цифровой пропуск можно будет также, как и раньше, способ его оформления не изменился, пишет ТАСС.