Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, судя по динамике заболеваемости в последние 5-7 дней.
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
По мнению столичного градоначальника, в Москве уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.
«Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост», - рассказал глава города.
Он также заметил, что Москва прошла лишь четверть пути в борьбе с COVID-19, и пообещал, что как только ситуация с коронавирусом станет лучше, власти рассмотрят отмену ограничений, передает РЕН ТВ.
- По информации оперативного штаба на 30 апреля, всего в столице с начала пандемии коронавируса было выявлено 53 739 заболевших (3 093 - за последние сутки). 5 135 человек выздоровело, 611 человек умерло. Число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 106 498 человек.
- По состоянию на 30 апреля в РФ зарегистрировано 7099 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Написать комментарий