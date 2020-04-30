Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
30 АПР, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

30 АПР, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус

Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19

30.04.2020 21:12
Комментарии
Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, судя по динамике заболеваемости в последние 5-7 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

По мнению столичного градоначальника, в Москве уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.

«Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост», - рассказал глава города.
Он также заметил, что Москва прошла лишь четверть пути в борьбе с COVID-19, и пообещал, что как только ситуация с коронавирусом станет лучше, власти рассмотрят отмену ограничений, передает РЕН ТВ.

  • По информации оперативного штаба на 30 апреля, всего в столице с начала пандемии коронавируса было выявлено 53 739 заболевших (3 093 - за последние сутки). 5 135 человек выздоровело, 611 человек умерло. Число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 106 498 человек.
  • По состоянию на 30 апреля в РФ зарегистрировано 7099 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Комментировать (без регистрации)
Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?

Они ковали Победу. Как Челябинск стал Танкоградом в Великую Отечественную войну?
Общество

Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом

Премьер Мишустин сложил полномочия. Он заразился коронавирусом
Политика

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет

Кремль подтвердил – материальной помощи россиянам не будет
Экономика 18

Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису

Сбербанк потерял почти 50% прибыли в первом квартале. Банк готовится к кризису
Экономика

«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе

«Газпром» стал убыточным. Монополия тратится на газопроводы в ущерб себе
Экономика 1

Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы

Саудовская Аравия победила Россию в нефтяной войне. Страна захватила рынок Европы
Экономика 6

Узнай, страна

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19

В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича

В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича

Новости дня

20:28 Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2% Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей
19:52 В Совфеде назвали срок возобновления международного авиасообщения В Совфеде назвали срок возобновления международного авиасообщения
19:36 Свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с COVID-19 Свертывание крови является частой причиной смерти у пациентов с COVID-19
18:54 Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу Власти Москвы назвали банки, которые окажут помощь бизнесу
17:41 Москвичам напомнили, как оформить пропуск для поездок на дачу Москвичам напомнили, как оформить пропуск для поездок на дачу
16:37 Правительство окажет дополнительные меры поддержки МСП Правительство окажет дополнительные меры поддержки МСП
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
Дмитрий Песков: в России могут быть приняты новые меры поддержки экономики
15:51 Главварч Коммунарки призвывает россиян оставаться дома во время праздников Главварч Коммунарки призвывает россиян оставаться дома во время праздников

Узнай, страна!

15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
Минтруд рассказал об «окне возможностей» в ситуации с COVID-19
14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
Решить ситуацию: в ближайшие дни вахтовиков Чаяндинского месторождения вывезут из Якутии
29 АПР, 17:47 ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб? ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
29 АПР, 13:00 В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов
29 АПР, 12:35 В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей
29 АПР, 12:06 В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter