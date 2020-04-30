Собянин сообщил, что Москва могла выйти на пик по заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, судя по динамике заболеваемости в последние 5-7 дней.

Мэр Москвы Сергей Собянин

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По мнению столичного градоначальника, в Москве уже мог наступить пик заболеваемости COVID-19.

«Каждый день 2,5-3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост», - рассказал глава города.

Он также заметил, что Москва прошла лишь четверть пути в борьбе с COVID-19, и пообещал, что как только ситуация с коронавирусом станет лучше, власти рассмотрят отмену ограничений, передает РЕН ТВ.