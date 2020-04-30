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Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%

30.04.2020 20:28
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Сбербанк: ВВП России по итогам года может упасть на 4,2%

Сбербанк прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки в текущем году.

  • Специалисты Сбербанка дали прогноз по темпам экономического роста России. Так, по их мнению, по итогам 2020 года ВВП страны может упасть на 4,2%, но уже в 2021 году экономика России покажет значительный рост и по итогам года ВВП страны вырастет на 3,1%.
  • При этом российская нефть марки Urals в текущем году будет стоить порядка $32 за баррель, но в 2021-2022 годах ее стоимость вырастет до $50-55 за баррель.
  • Что же касается ключевой ставки, то есть большая вероятность того, что Банк России продолжит ее снижение в текущем году до уровня в 5%, а вот в 2021 году регулятор поднимет ставку до 5,75%.
  • При этом в среднем, курс рубля в текущем году составит 70,7 рубля за доллар, в 2021 году за один доллар будут давать около 70 рублей, пишет ТАСС.
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