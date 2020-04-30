ФРС США не стала менять базовую ставку

Базовая ставка оставлена на уровне 0-0,25% годовых.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федеральной резервной системы (ФРС) США, руководство регулятора приняло решение оставить без изменений базовую ставку. Из-за кризиса, который окажет серьезное влияние на экономику, базовая ставка оставлена на уровне 0-0,25% годовых, что не стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали такого решения регулятора, пишет ТАСС.