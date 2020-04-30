Москвичам напомнили, как оформить пропуск для поездок на дачу

Если дача находится за пределами Москвы и Московской области нужен будет пропуск для проезда по региону расположения участка.

Власти Москвы напомнили жителям региона о необходимости оформлять разовые пропуска для поездки на дачу. При этом в мэрии напомнили, что такой пропуск действителен в течение одного дня и если поездка на дачу или садовый участок осуществляется с ночевкой, то для возвращения понадобится оформить еще один пропуск. Также, власти напоминают москвичам, что в течение недели можно заказать только два пропуска для поездок в личных целях, пишет mos.ru.