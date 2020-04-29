Россиянам запретили пикники на майские праздники

На майских праздниках нельзя посещать родственников и друзей, приглашать гостей, гулять и устраивать пикники.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян, как вести себя на майских праздниках. Так, специалисты ведомства советуют воздержаться от прогулок и пикников, посещения родственников и встреч гостей у себя дома. В ведомстве советуют в период майских праздников по возможности передвигаться на личных автомобилях, а при необходимости пользоваться общественным транспортом носить маски и соблюдать необходимую дистанцию в 1,5 метра, пишет РИА Новости.