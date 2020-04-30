Правительство окажет дополнительные меры поддержки МСП

Представителям МСП упростят получение льготных микрозаймов и реструктуризацию имеющихся долгов.

Во время заседания правительства премьер страны Михаил Мишустин анонсировал новые меры, направленные на помощь малому и среднему бизнесу. Так, помощь представителям малого и среднего предпринимательства будет выражаться в том, что правительство выделит порядка 2 млрд рублей региональным бюджетам, которые направят их на "пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций". Эта мера поможет представителям МСП легче брать льготные микрозаймы и реструктурировать уже имеющиеся долги, пишет ТАСС.