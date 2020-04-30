Легкую промышленность могут внести в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Это значит, что компании текстильной и швейной промышленности одними из первых смогут получить поддержку со стороны государства в сложившейся ситуации.

О возможности включения в данный список в разговоре с ТАСС проинформировал представитель министерства. Собеседник агентства завил следующее:

«Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции».

План ТПП

О необходимости включить легкую промышленность и машиностроение в список наиболее пострадавших предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Как пишут «Известия», в своем письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову он предлагает следующее:

Расширить пороги предоставления поддержки со стороны государства, в два раза ускорить процесс госзакупок, а также субсидировать выплату 2/3 зарплаты сотрудников машиностроительных предприятий.

В ТПП предлагают воспользоваться пакетом мер, сформированным экспертами в связи с коронавирусной ситуацией. Во-первых, необходимо «нарастить» правительственный список наиболее пострадавших отраслей, и внести туда машиностроение и станкостроение.

Обосновывая необходимость расширения списка, в ТПП отмечают, что эти предприятия заняты в обеспечении технологической безопасности России. Но в данный момент у них нет доступа к кредитованию под 0% для зарплат и другим льготам и отсрочкам.

Конкретные меры

Что касается текстильной и легкой промышленности, то предприятия из этой сферы работают не только с розничным покупателем, но и в сегменте b2b. В сложившейся ситуации с коронавирусными ограничениями им пришлось столкнуться с резким сокращением продаж. Спрос упал после падения доходов населения и после того, как была приостановлена работа компаний и отраслей, использующих их продукцию.

Кроме этого, план по поддержке предприятий ТПП предлагает следующие меры: увеличение порога по количеству сотрудников для фирм, претендующих на господдержку, ускорение процесса госзакупок и продление срока действия старых сертификатов.

Реакция Минпромторга

Комментируя содержание письма в разговоре с «Известями», в Минпромторге отметили, что в ведомстве уже сформировали перечень инициатив, которые войдут в третий правительственный пакет антикризисных мер. При этом, как пояснили в ведомстве, «частично они совпадают с предложениями ТПП». В частности, аналогично предлагается расширить перечень пострадавших отраслей.