Верховный суд назвал условия получения отсрочки по кредитам

Россияне могут получить отсрочку по кредитам до 6 месяцев, но необходимо выполнить ряд условий.

Специалисты Верховного суда разъяснили, при каких условиях россияне могут получить отсрочку платежей по кредитам. Так, согласно информации, для отсрочки выплат на срок до 6 месяцев

размер кредита не должен превышать максимум, который устанавливается правительством;

доход, который получает заемщик или созаемщики, уменьшился более чем на 30% в связи с коронавирусом;

на момент обращения в банк не должно быть льготного периода по кредиту.

При этом банк может запросить подтверждающие документы, которые докажут снижение доходов, пишет РИА Новости.