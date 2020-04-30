Верховный суд назвал условия получения отсрочки по кредитам
30.04.2020 13:35
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Россияне могут получить отсрочку по кредитам до 6 месяцев, но необходимо выполнить ряд условий.
Специалисты Верховного суда разъяснили, при каких условиях россияне могут получить отсрочку платежей по кредитам. Так, согласно информации, для отсрочки выплат на срок до 6 месяцев
- размер кредита не должен превышать максимум, который устанавливается правительством;
- доход, который получает заемщик или созаемщики, уменьшился более чем на 30% в связи с коронавирусом;
- на момент обращения в банк не должно быть льготного периода по кредиту.
При этом банк может запросить подтверждающие документы, которые докажут снижение доходов, пишет РИА Новости.
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