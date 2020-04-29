Сбербанк назвал компании, максимально снизившие зарплаты сотрудникам
Фонд оплаты труда в некоторых компаниях сократился до 33%.
Специалисты Сбербанка России рассказали, занятые в каких сферах экономики компании наиболее сократили зарплаты своим сотрудникам. Так, больше всего пострадали сотрудники сферы развлечений, отдыха и спорта; общественного питания и гостиничного бизнеса. По данным экспертов кредитной организации
- в сфере развлечений фонд оплаты труда компаний сократился на 33%, при этом 35% компаний прекратили выплаты зарплат сотрудника, а 49% сократили выплаты;
- в сфере общественного питания фонд оплаты труда снизился на 24%, а почти 68% компаний снизили выплаты своим сотрудникам, тогда как 18% компаний совсем перестали выплачивать зарплаты;
- в сфере гостиничного бизнеса фонд оплаты труда снизился на 24%, а вот перестали выплачивать зарплату сотрудникам только 10% компаний, 75% компаний сократили выплаты оплаты труда.
Сокращение фонда оплаты труда произошло и в других сферах экономики. Так,
- в сере образования произошло сокращение фонда оплаты труда на 21%;
- в сфере аренды и лизинга сокращение достигло 17%;
- в сфере розничной торговли сокращение составило 15%;
- в сфере операций с недвижимостью фонд оплаты труда уменьшился на 14%;
- в сфере трудоустройства и подбора персонала также отмечено 14% сокращение;
- в сфере рекламы фонд заработной платы сократился на 13%.
При этом в Сбербанке глобально не видят "ничего такого" с точки зрения доходов россиян.
"Но глобально с точки зрения доходов населения мы пока ничего такого не видим, ничего не происходит - зарплаты продолжают выплачиваться", - сказал вице-президента Сбербанка Станислав Карташов журналистам.
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