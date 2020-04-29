Сбербанк назвал компании, максимально снизившие зарплаты сотрудникам

Фонд оплаты труда в некоторых компаниях сократился до 33%.

Специалисты Сбербанка России рассказали, занятые в каких сферах экономики компании наиболее сократили зарплаты своим сотрудникам. Так, больше всего пострадали сотрудники сферы развлечений, отдыха и спорта; общественного питания и гостиничного бизнеса. По данным экспертов кредитной организации

в сфере развлечений фонд оплаты труда компаний сократился на 33% , при этом 35% компаний прекратили выплаты зарплат сотрудника, а 49% сократили выплаты;

компаний сократился на , при этом компаний прекратили выплаты зарплат сотрудника, а сократили выплаты; в сфере общественного питания фонд оплаты труда снизился на 24% , а почти 68% компаний снизили выплаты своим сотрудникам, тогда как 18% компаний совсем перестали выплачивать зарплаты;

снизился на , а почти компаний снизили выплаты своим сотрудникам, тогда как компаний совсем перестали выплачивать зарплаты; в сфере гостиничного бизнеса фонд оплаты труда снизился на 24%, а вот перестали выплачивать зарплату сотрудникам только 10% компаний, 75% компаний сократили выплаты оплаты труда.

Сокращение фонда оплаты труда произошло и в других сферах экономики. Так,

в сере образования произошло сокращение фонда оплаты труда на 21%;

произошло сокращение фонда оплаты труда на 21%; в сфере аренды и лизинга сокращение достигло 17%;

сокращение достигло 17%; в сфере розничной торговли сокращение составило 15%;

сокращение составило 15%; в сфере операций с недвижимостью фонд оплаты труда уменьшился на 14%;

фонд оплаты труда уменьшился на 14%; в сфере трудоустройства и подбора персонала также отмечено 14% сокращение;

также отмечено 14% сокращение; в сфере рекламы фонд заработной платы сократился на 13%.

При этом в Сбербанке глобально не видят "ничего такого" с точки зрения доходов россиян.