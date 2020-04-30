Россиянам обещают экстремально жаркое лето

Температура в некоторые дни может превышать климатическую норму на 5 и более градусов.

Специалисты Росгидромета поделились своими прогнозами на предстоящее лето. Так, согласно прогнозам экспертов, на европейской части России летом ожидается экстремально жаркая погода. Причем периоды сильной жары будут чередоваться с периодами ливней, а температура, в некоторые периоды, будет превышать климатическую норму на 5 и более градусов, пишет РИА Новости. Тем не менее синоптики пока не могут дать точной информации, в каких регионах и в какие дни будет сильная жара.