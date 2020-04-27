Минприроды: лето-2020 может оказаться очень жарким

Лето этого года может стать аномально жарким за всю историю метеонаблюдений.

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Об этом сообщил глава Министерства природы РФ Дмитрий Кобылкин в ходе совещания с Владимиром Путиным.



По словам министра, о том, что в текущем году может быть аномально жаркое лето, свидетельствуют не только прогнозы российского Росгидромета, но и исследования зарубежных гидрометеостанций.

Если даже «не самое аномальное, то… в пятерку войдет», – сказал Кобылкин.

Глава ведомства также отметил, что значительное число лесных пожаров, которые были зафиксированы на территории РФ этой весной, связано с потеплением климата и нарушениями режима самоизоляции, введенного из-за распространения COVID-19, передает ТАСС.