Парковка в Москве будет бесплатной во время майских праздников

Речь идет о парковках на улицах, которые относятся к зонам платного парковочного пространства столицы.

Власти Москвы приняли решение сделать уличные парковки в столице бесплатными во время майских праздников. Решение властей распространяется на уличные парковки, которые относятся к зонам платного парковочного пространства Москвы, на 1, 2, 4,5, 9 и 11 мая. 3 и 10 мая уличные парковки также будут бесплатными за исключением тех зон, на которые распространяется повышенный тариф. Что же касается плоскостных парковок со шлагбаумами, то они останутся платными и будут работать в обычном режиме, пишет РБК.