Столичные власти ввели запрет на отключение услуг ЖКХ за долги

29.04.2020 23:02 Комментарии

В Москве до конца текущего года не будут отключать услуги ЖКХ за долги.

До января 2020 года в столице не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную либо внесенную не в полном объеме плату за газо-, электро-, водо- и теплоснабжение. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о том, что такие меры основаны на постановлении федерального правительства, которое было принято в начале этого месяца. В документе сообщается, что в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, газ, электричество, воду и отопление должникам отключать не будут, передает live24.ru.