Россияне с двойным гражданством смогут выехать из России

Те, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, могут покинуть Россию, но только один раз.

Начиная с 27 марта Россия ограничила авиасообщение с другими странами. Исключением стали грузовые и гуманитарные рейсы, а также рейсы, которые возвращали россиян обратно в Россию и те рейсы, на которые было получено специальное разрешение правительства. Тем не менее в правительстве принято решение разрешить россиянам, имеющим второе гражданство или вид на жительство в других странах, покинуть Россию, но сделать это они смогут только один раз, пишет РИА Новости.