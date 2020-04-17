Аэрофлот остановил продажу билетов за рубеж

В настоящее время билет на международный рейс можно приобрести начиная с 1 августа.

Российская авиакомпания Аэрофлот, которая совершала международные рейсы в столицы и крупные города некоторых государств, приостановила продажу билетов на зарубежные рейсы. В настоящее время пассажиры могут приобрести билеты для поездки за рубеж только начиная с 1 августа, пишет Коммерсант.

Напоминаем, что Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляли только те рейсы, которые возвращают на территорию России граждан, находящихся за рубежом.