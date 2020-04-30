Если в стране не появится сильный лидер, способный сплотить страну и противостоять Западу, народ Украины будет уничтожен.

Украине нужна сильная партия власти, иначе украинский народ ждет гибель и уничтожение. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. По его словам, которые представлены на официальном сайте партии, украинский народ будет "уничтожаться и погибать" до тех пор, пока на Украине не будет лидера, способного не только сплотить страну, но который будет действовать, прежде всего, соблюдая интересы всех украинцев.

По его словам, в настоящее время на Украине происходит вторая волна экспансии Запада, а нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не может противодействовать внешнему влиянию, поэтому Запад стремиться внедрять свои кадры во все структуры украинской власти, пишет РИА Новости.