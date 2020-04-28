Правительство Украины отозвало свое представление о назначении на должность вице-премьера страны Михаила Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет вице-премьером Украины. Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его словам в Раде не удалось собрать достаточное количество голосов депутатов за назначение Саакашвили, поэтому, правительство Украины было вынуждено отозвать свое представление о назначении Саакашвили на должность, пишет РИА Новости.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Михаила Саакашвили.