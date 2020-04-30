Власти могут оказать прямую материальную помощь
30.04.2020 09:29
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В Кремле не исключили оказание прямой материальной помощи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов возможно ли оказание прямой материальной помощи в условиях коронавируса. По словам Пескова, помощь оказываемая государством может быть как прямой, так и косвенной. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что главной целью властей является восстановление и продолжение экономической жизни в стране, и именно на достижении этой цели сконцентрированы усилия властей, пишет РИА Новости.
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