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В Кремле предупредили о второй волне коронавируса

30.04.2020 08:54
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В Кремле предупредили о второй волне коронавируса

Риск второй волны заражения коронавирусом очень серьезный, именно поэтому выход из режима самоизоляции должен быть постепенным и медленным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле опасаются второй волны коронавируса. Поэтому, отмена режима самоизоляции должна быть постепенной, а все решения, направленные на смягчение ограничений, хорошо продуманы и, конечно, основываться на консультациях со специалистами. В Кремле оценивают риск второй волны заражений коронавирусом, как очень серьезный, пишет РИА Новости.

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