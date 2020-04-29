В Кремле ответили на информацию об окончании эпидемии COVID-19 в апреле

Точную дату окончания эпидемии коронавируса предсказать невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию сингапурских ученых о том, что эпидемия коронавируса в России закончится 19 мая. По его словам, точную дату окончания эпидемии вообще невозможно спрогнозировать. При этом Песков посоветовал обратиться за разъяснениями в Сингапурский университет технологий и дизайна, специалисты которого спрогнозировали точную дату окончания пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.