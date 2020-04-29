Новое средство дезинфицирует поверхности от COVID-19 до 90 дней

Новое дезинфицирующее средство, разработанное специалистами Гонконгского университета науки и технологии, помогает защитить поверхности от коронавируса на срок до 90 дней.

Спрей помогает уменьшить распространение COVID-19 и бороться с будущими заболеваниями.

Сегодня рекомендуется пользоваться стандартными антисептиками, которые способны уничтожать не только болезнетворные вирусы и бактерии, но и новый коронавирус.

Однако данная защита недолговечна - их свойства уменьшаются по мере испарения вещества. Новое дезинфицирующее средство (MAP-1) сохраняет стерилизующие свойства гораздо дольше.



MAP-1 состоит из миллиона полимерных нанокапсул, они прилипают к поверхностям и остаются на них после высыхания несущей жидкости. Подобные капсулы содержат дезинфицирующее средство, остающееся в «подвешенном состоянии» до того момента, пока к нему не прикоснутся.

Тепло или влага рук активируют капсулы, высвобождая дезинфицирующее средство на поверхность. Спрей эффективен не только против COVID-19.

Срок службы MAP-1 зависит от того, какое количество раз прикасались к поверхности. Средство может действовать до 90 дней. Оно прекрасно работает на твердых поверхностях (двери ручки, столешницы, подоконники и поручни), пишет freenews.live.