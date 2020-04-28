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Египетские археологи обнаружили пещеру с уникальными наскальными рисунками

28.04.2020 23:42
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Египетские археологи обнаружили пещеру с уникальными наскальными рисунками

Огромное разнообразие наскальных рисунков обнаружили археологи во время осмотра пещеры, расположенной на севере Синайского полуострова.

По словам Аймана Ашмави, сотрудника из египетского Министерства по делам древностей, эта пещера является первой в своем роде, обнаруженной в этом районе.

Как считают специалисты, древние рисунки не имеют ничего общего с другими примерами наскального искусства, найденными ранее.

Данные изображения могут предоставить ценную информацию о предыстории Египта.

«На стенах пещеры изображены различные животные, включая верблюдов, оленей, мулов, горных козлов и ослов», – сказал Хишам Хусейн, глава миссии и директор по древностям на Синае.

По его словам, некоторые из изображенных животных давно исчезли из данного региона, и это может помочь исследователям датировать рисунки.

Наскальные рисунки, обнаруженные на северном Синае, отличаются от найденных в других местах на полуострове тем, что они больше похожи на барельефы и изображенные фигуры, как правило, выступают над поверхностью стен пещеры, пишет br.sputniknews.com.

По словам археологов, в пещере также было обнаружено большое количество отходов жизнедеятельности животных и остатки костров, что свидетельствует о том, что местные жители использовали пещеру в качестве укрытия со своими животными в течение зимы.

«Похоже, что это место использовалось людьми на протяжении тысячелетий», - отмечают исследователи.

Вблизи пещеры (в 200 м к югу от места раскопок) были обнаружены остатки круглых каменных зданий. Считается, что это остатки древнего поселения.

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