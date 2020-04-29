В столице к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

Сергей Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики коронавирусной инфекции.

Столичный градоначальник осмотрел Московский центр лучевой диагностики, где для выявления коронавирусной инфекции теперь используют искусственный интеллект - «компьютерное зрение».

Снимки КТ, сделанные в поликлиниках и медучреждениях города, анализируются с помощью специальной программы.

ИИ анализирует снимки КТ, выделяет затемнения в легких либо определяет степень поражения, подсказывает, где обнаружена патология, результат обработки перепроверяют эксперты и направляют медперсоналу на местах необходимые рекомендации.

Так сегодня были проверены более 3 500 тыс. диагнозов, точность которых составила 92 %, пишет tvzvezda.ru.

Кроме того, медики консультируют медучреждения и в регионах, проводят видеоконференции.

ИИ также планируется распространить и на частные клиники города.

На текущий момент, согласно информации представленной на портале стопкоронавирус.рф, в Российской Федерации зафиксировано 99 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 972 человека умерло, 10 286 выздоровело.