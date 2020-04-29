«Академик Черский» возвращается в порт Находки

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» огибает Данию и возвращается в порт Находки, из которого вышло в феврале текущего года.

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое будет задействовано в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», в настоящее время направляется в Балтийское море. Согласно данным порталов, которые отслеживают движения судов трубоукладчик «Академик Черский» огибает Данию и направляется в порт Находки, пишет ТАСС.

Ранее, министр энергетики Александр Новак указывал на судно-трубоукладчик «Академик Черский», как на потенциальное судно, способное достроить российский проект «Северный поток – 2». А глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что газопровод будет достроен силами России.