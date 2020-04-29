В ГД ответили на заявление Украины о срыве завершения "Северного потока - 2"

Завершение строительства "Северного потока - 2" отвечает интересам всех европейских стран, так как они будут получать более дешевый газ.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что Украина сделает все возможное для того, чтобы сорвать завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2". По его словам, это заявление не имеет под собой никаких оснований, ведь в российском проекте принимают участие многие европейские компании, которые, естественно, заинтересованы в завершении строительства. А Украина, по его мнению, в данной ситуации просто "отрабатывает политические моменты", пишет RT.