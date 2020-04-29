Воробьев: Московская область вышла на плато по инфицированию COVID-19

В Подмосковье есть все необходимое для оказания помощи пациентам, инфицированным коронавирусом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в области. По его словам, Московская область уже вышла на плато по инфицированию COVID-19. Губернатор сообщил, что прирост зараженных составляет 5-7% отметив, что на таких показателях область продержится некоторое время, после чего начнется спад заболеваемости, пишет ТАСС. При этом Воробьев подчеркнул, что в области имеется все необходимое для помощи инфицированным пациентам, включая необходимые лекарства и индивидуальные средства защиты.