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Воробьев: Московская область вышла на плато по инфицированию COVID-19

29.04.2020 18:44
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Воробьев: Московская область вышла на плато по инфицированию COVID-19

В Подмосковье есть все необходимое для оказания помощи пациентам, инфицированным коронавирусом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в области. По его словам, Московская область уже вышла на плато по инфицированию COVID-19. Губернатор сообщил, что прирост зараженных составляет 5-7% отметив, что на таких показателях область продержится некоторое время, после чего начнется спад заболеваемости, пишет ТАСС. При этом Воробьев подчеркнул, что в области имеется все необходимое для помощи инфицированным пациентам, включая необходимые лекарства и индивидуальные средства защиты.

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