Сбербанк отменяет комиссию за переводы до 50 тыс. рублей
Переводы между территориальными банками для граждан станут бесплатными. Но не все. За переводы на сумму более 50 тыс. рублей физические лица должны будут заплатить комиссию в размере 1% от суммы перевода.
Заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала о планах кредитной организации отменить комиссию за переводы между территориальными банками. Речь идет о клиентах - физических лицах и о переводах до 50 тыс. рублей. За перевод, превышающий 50 тыс. рублей, физические лица будут платить комиссию в размере 1% от суммы перевода, но не более 1 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
При этом введена новая норма будет не сразу. Начиная с апреля, данный механизм будет применяться только на территории Дальнего Востока, а уже с июня, нововведение будет распространено на всю территорию России.
Кирсанова особо отметила, что 88% всех клиентов Сбербанка совершают переводы как раз на сумму, не превышающую 50 тыс. рублей. Поэтому, они будут получать услугу совершенно бесплатно. А те, кто совершает более крупные переводы, смогут купить специальную подписку, минимальная стоимость которой установлена на уровне 134 рубля в месяц. Оформить подписку можно будет в "Сбербанк онлайн".
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