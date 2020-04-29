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ФНС назвала критерии получения безвозмездной финансовой помощи МСП

29.04.2020 16:50
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ФНС назвала критерии получения безвозмездной финансовой помощи МСП

Представители МСП могут получить помощь от государства в размере 12130 рублей на сотрудника, но при соблюдении определенных условий.

Представители МСП из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики получат безвозмездную финансовую помощь от государства в размере 12130 рублей на каждого сотрудника не зависимо от того, работает сотрудник в настоящий момент на сокращенном рабочем графике или нет. Так заявила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук. Также, представитель ФНС назвала основные критерии, согласно которым ведомство будет отбирать компании для выплаты помощи. Так:

  • компания должна значиться в реестре субъектов МСП по состоянию на 1 марта;
  • указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в правительственный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики (постановления № 434, 479, 540);
  • компания не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
  • у компании не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 1 марта;
  • компания должна сохранить не менее 90% персонала в том месяце, за который выплачивается субсидия, пишет РБК.
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