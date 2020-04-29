Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса

Глава Чукотки Роман Копин направил в российское правительство письмо с предложением увеличить объем субсидий для бизнеса на Крайнем Севере.

Как уточняет РИА Новости, имеются в виду правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали в результате пандемии. 24 апреля соответствующий список был утвержден Кабмином.

По словам чукотского губернатора, сегодня такие меры поддержки со стороны государства очень нужны. Однако суть в том, что размер субсидий одинаков для всех субъектов. Но на Крайнем Севере ситуация абсолютно другая: затраты и издержки бизнеса на коммуналку, логистику и зарплаты в разы превышают затраты в центральных районах России.

«Это несправедливо», - подчеркивает Роман Копин.

В своем послании правительству глава Чукотки предлагает использовать при расчете субсидий так называемый районный коэффициент для компаний, которые работают в районах Крайнего Севера.

Как сообщалось ранее, сегодня на Чукотке функционирует порядка 1,3 тыс. представителей МСП, что составляет всего 0,02% от общей численности малых и средних предприятий по стране. Благодаря этим компаниям регион развивается, появляются рабочие места, а местные жители обеспечиваются необходимыми товарами.

Местные власти стараются помочь местным предпринимателям. Так, недавно на фоне ситуации с коронавирусом в региональный закон о налоговой политике были внесены изменения, благодаря чему уровень налогов был сокращен до возможного минимума.



Комментируя ситуацию, первый замгубернатора Алеся Калинова отметила, что решения, которые предпринимают региональные власти – непростые, и нуждаются в ряде дополнительных мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.