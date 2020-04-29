Чукотка предлагает ввести районный коэффициент для бизнеса
Глава Чукотки Роман Копин направил в российское правительство письмо с предложением увеличить объем субсидий для бизнеса на Крайнем Севере.
Как уточняет РИА Новости, имеются в виду правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали в результате пандемии. 24 апреля соответствующий список был утвержден Кабмином.
По словам чукотского губернатора, сегодня такие меры поддержки со стороны государства очень нужны. Однако суть в том, что размер субсидий одинаков для всех субъектов. Но на Крайнем Севере ситуация абсолютно другая: затраты и издержки бизнеса на коммуналку, логистику и зарплаты в разы превышают затраты в центральных районах России.
«Это несправедливо», - подчеркивает Роман Копин.
В своем послании правительству глава Чукотки предлагает использовать при расчете субсидий так называемый районный коэффициент для компаний, которые работают в районах Крайнего Севера.
Как сообщалось ранее, сегодня на Чукотке функционирует порядка 1,3 тыс. представителей МСП, что составляет всего 0,02% от общей численности малых и средних предприятий по стране. Благодаря этим компаниям регион развивается, появляются рабочие места, а местные жители обеспечиваются необходимыми товарами.
Местные власти стараются помочь местным предпринимателям. Так, недавно на фоне ситуации с коронавирусом в региональный закон о налоговой политике были внесены изменения, благодаря чему уровень налогов был сокращен до возможного минимума.
Комментируя ситуацию, первый замгубернатора Алеся Калинова отметила, что решения, которые предпринимают региональные власти – непростые, и нуждаются в ряде дополнительных мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
«Но, снижение налоговых ставок, – это та самая конкретика, которую ждут наши предприниматели. Предложенные Правительством округа корректировки позволят не только преодолеть кризисный период, она предоставят возможность бизнесу работать на Чукотке с более щадящими условиями налогообложения», - пояснила Калинова.
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