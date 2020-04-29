«Аэрофлот» выдаст ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы

В «Аэрофлоте» не будут возвращать деньги за билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы, а выдадут клиентам ваучеры, которыми они смогут воспользоваться для приобретения билетов в будущем.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в руководстве авиакомпании «Аэрофлот» принято решение выдать ваучеры вместо денег за билеты на те рейсы, которые были отменены из-за коронавируса. Эту информацию подтвердил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Известо также, что генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину с предложением закрепить на законодательном уровне возможность не возвращать денежные средства за билеты на отмененные рейсы. Согласно предложению Савельева, авиаперевозчики могут зачислять деньги на личные счета покупателей, а они, в свою очередь, смогут направить денежные средства на оплату билетов в будущем, пишет РБК.