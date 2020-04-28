Врач назвал самый важный симптом заражения COVID-19
28.04.2020 22:18
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Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил о том, что одышка может свидетельствовать о развитии у пациента тяжелой формы коронавирусной инфекции.
По словам врача, именно одышка, а не кашель и не высокая температура, является отличительным признаком COVID-19.
Авдеев порекомендовал срочно обращаться к доктору, если такое состояние будет сопровождаться нехваткой воздуха.
- На текущий момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, в Российской Федерации зафиксировано 93 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 867 человек умерло, 8 456 выздоровело.
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