Врач назвал самый важный симптом заражения COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил о том, что одышка может свидетельствовать о развитии у пациента тяжелой формы коронавирусной инфекции.

По словам врача, именно одышка, а не кашель и не высокая температура, является отличительным признаком COVID-19.

Авдеев порекомендовал срочно обращаться к доктору, если такое состояние будет сопровождаться нехваткой воздуха.