Роспотребнадзор назвал предполагаемый срок отмены самоизоляции

Только после 12 мая введенный в России режим самоизоляции может быть смягчен.

Режим самоизоляции введенный в России из-за распространения коронавирусной инфекции может быть смягчен после 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, примерно в это время закончится третий инкубационный период коронавируса, составляющий 14 дней, которой россияне проводят в изоляции, и снимать ограничения до его завершения будет преждевременно. При этом Попова выразила надежду, что в том случае, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, стране удастся избежать пика эпидемии, пишет РИА Новости.