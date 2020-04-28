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Роспотребнадзор назвал предполагаемый срок отмены самоизоляции

28.04.2020 08:49
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Роспотребнадзор назвал предполагаемый срок отмены самоизоляции

Только после 12 мая введенный в России режим самоизоляции может быть смягчен.

Режим самоизоляции введенный в России из-за распространения коронавирусной инфекции может быть смягчен после 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, примерно в это время закончится третий инкубационный период коронавируса, составляющий 14 дней, которой россияне проводят в изоляции, и снимать ограничения до его завершения будет преждевременно. При этом Попова выразила надежду, что в том случае, если россияне продолжат соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, стране удастся избежать пика эпидемии, пишет РИА Новости.

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Попова: после эпидемии COVID-19 наступит
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