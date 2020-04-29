Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

В январе рост ВВП России составил 1,7% в годовом выражении, в феврале - 2,9%.

Согласно данным Минэкономразвития, опубликованным на официальном сайте ведомства, рост ВВП страны в I квартале текущего года составил 1,8% в годовом выражении. При этом темпы роста ВВП России в январе оценены специалистами ведомства в 1,7% в годовом выражении, а в феврале - в 2,9%. Официальные расчеты по темпам роста ВВП за март пока не представлены, пишет ТАСС.