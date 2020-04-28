ВШЭ: средний класс России может скатиться в бедность

Богатые останутся богатыми, бедные останутся бедными, а вот у среднего класса есть серьезный риск скатиться в бедность.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал, как кризис, вызванный коронавирусом, повлияет на россиян. Так, по его мнению, хотя доходы будут падать у всех слоев населения страны, но больше всех пострадает средний класс, принимающий на себя "основной удар". Богатые россияне так и останутся богатыми, несмотря на снижение доходов, представителям бедных слоев населения государством оказывается поддержка, а вот средний класс имеет "серьезные риски скатиться в бедность", пишет РБК.

При этом эксперт отмечает, что наиболее пострадали от коронавируса сфера услуг и, конечно, крупные города, экономика в которых практически остановилась.