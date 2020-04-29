Россияне сокращают пребывание в интернете

Аналитики отмечают снижение количества пользователей интернета и возвращение россиян к жизни офлайн.

По данным экспертов Wanta Group, россияне устали от самоизоляции. Согласно результатам проведенного компанией опроса пользователи интернета сокращают свое пребывание в виртуальном пространстве и возвращаются к жизни офлайн. Особенно такая тенденция заметна среди жителей городов-миллионников. В частности, россияне сокращают покупки в интернете, интерес к которым только в Москве и Санкт-Петербурге сократился с 50% до 46% по сравнению с прошедшей неделей, пишет РБК. В основном, аналитики связывают такое поведение с сокращением доходов населения. По данным опроса, 43% респондентов заявили о сокращении доходов против 23% на прошлой неделе.