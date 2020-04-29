В интернете продают данные россиян, обращавшихся в МФО за кредитами

На продажу вставлены личные данные россиян, включая паспортные данные, номера телефонов и информацию об электронных кошельках.

Личные данные граждан России, которые обращались в микрофинансовые организации в 2017-2019 годах для получения займов, продаются в интернете. По информации полученной от продающего информацию, в реализуемом пакете находятся записи о порядка 12 млн человек с паспортными данными, номерами телефонов, адресами электронной почты, а также сведениями об электронных кошельках и суммах взятых займов. Предполагается, что данные клиентов получены от микрофинансовой организации, причем продавец уверяет, что получил все данные из одного источника, пишет РБК.