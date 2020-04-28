Российских чиновников будут наказывать за хамство

Штраф за оскорбление во время выполнения обязанностей государственного служащего может составлять до 150 тыс. рублей.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о том, что "Единая Россия" подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым российских чиновников могут наказывать за хамство. По его словам, если оскорбление последовало от чиновника во время исполнения им своих обязанностей, то он не только заплатит большой штраф, но и подвергнется дисквалификации. Так, штраф за оскорбление может составить до 150 тыс. рублей, а дисквалификация при первом нарушении до года, а при повторном, чиновнику запретят занимать должность до двух лет, пишет РИА Новости.