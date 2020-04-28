«Окно захлопнулось»: мир рискует остаться без российской пшеницы

Непростая ситуация сложилась впервые за десять лет: на фоне распространения коронавируса мир может остаться без российской пшеницы. Вместе с этим, как пишет Bloomberg, ряд крупнейших покупателей торопятся закупить ее дополнительные объемы.

Для сдерживания цен Минсельхоз в конце марта выступил с предложением: обозначить временную квоту на экспорт зерна. То есть, в срок до 30 июня вывозить сырье можно было по объему не больше 7 млн тонн. Квоту было решено установить до конца июня, но 26 апреля, как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, ситуация сложилась таким образом, что Россия в полном объеме выработала квоту и в итоге перестала вывозить зерно за пределы страны. Запрет на пшеничный экспорт ввели до первого июля.



После того, как произойдет полная приостановка экспорта пшеницы, поставки с российской стороны будут продолжаться только в четыре страны, являющиеся соседями по экс-СССР. Однако сложность состоит в том, что экспорт решили ограничить и ряд других соседних стран. В результате это может привести к серьезным изменениями в глобальной торговле, что вполне логично вызывает обеспокоенность из-за недостатка продовольствия и последующего роста цен.

При этом, ряд стран стремятся повысить объем импорта, однако в сложившейся ситуации это пока невозможно. Суть в том, что ранее этот спрос закрывали поставщики из России, однако «это окно быстро захлопнулось».

В разговоре с Bloomberg директор московского аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал о так называемом «всплеске активности»: стремление запастись зерном впрок объясняется вероятностью того, что сделать это позднее будет невозможно. При этом, есть и другая сторона: из запрета на экспорт из России конкуренты могут извлечь выгоду, и в их числе могут оказаться США и страны ЕС.

Если говорить более подробно о квоте, установленной Минсельхозом, то ее было предложено установить, как было сказано выше, для сдерживания цен на зерно. Собственно ограничение было введено на важнейшие для России зерновые культуры: пшеницу и рожь, а также на их смесь меслин, ячмень и кукурузу. Как уточняется, на семена зерновых культур квота не действует. Плюс к этому, в министерстве начали подготовку к «товарным интервенциям», с которым, судя по всему, придется столкнуться рынку зерна.