В Госдуму внесён законопроект о штрафах за использование авто без пропуска

В Госдуму внесён законопроект о штрафах до 5000 руб. за управление транспортным средством без специального пропуска в период режима повышенной готовности.

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Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так гл. 12 может быть дополнена новой статьей.

В документе указано, что управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 руб.

При повторном нарушении штраф составит 5000 руб., пишет РИА Новости.