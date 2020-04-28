В Госдуму внесён законопроект о штрафах за использование авто без пропуска
В Госдуму внесён законопроект о штрафах до 5000 руб. за управление транспортным средством без специального пропуска в период режима повышенной готовности.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так гл. 12 может быть дополнена новой статьей.
В документе указано, что управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 руб.
При повторном нарушении штраф составит 5000 руб., пишет РИА Новости.
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