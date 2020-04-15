В Египте запустили онлайн-путешествия по гробницам и другим достопримечательностям
Египетское Министерство по делам древностей, которое занимается вопросами защиты и сохранения историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и прочим интересным для туристов местам.
Ссылки на туры министерство разместило в соцсетях, дополнив их хештегами #StayHome.
Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, которые составлены из разнообразных фотоснимков. Выглядит это как аналог функции «Просмотр улиц» от Google, но вместо улиц здесь гробницы и прочие древние места.
Фото: REUTERS
По виртуальной копии сооружения можно не только свободно перемещаться, но и приблизить камеру, рассмотреть мельчайшие детали, при этом другие посетители вам точно не помешают, пишет izbrannoe.com.
Для посещения доступны следующие локации:
- гробницы фараона Рамсеса V и Рамсеса VI, царицы Мересанх III, Менны;
- греко-римские катакомбы в Александрии - Ком эль-Шукафа;
- скальный некрополь Бени-Хасан;
- синагога Эль-Генизе;
- мечеть-медресе султана Баркука;
- красный монастырь (полное название: Deir al Ahmar, Deir Anba Bishoi - монастырь св. Бишоя).
Отмечается, что все виртуальные туры бесплатные.
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