В Египте запустили онлайн-путешествия по гробницам и другим достопримечательностям

Египетское Министерство по делам древностей, которое занимается вопросами защиты и сохранения историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и прочим интересным для туристов местам.

Ссылки на туры министерство разместило в соцсетях, дополнив их хештегами #StayHome.

Виртуальные туры представляют собой 3D-модели помещений, которые составлены из разнообразных фотоснимков. Выглядит это как аналог функции «Просмотр улиц» от Google, но вместо улиц здесь гробницы и прочие древние места.

Фото: REUTERS

По виртуальной копии сооружения можно не только свободно перемещаться, но и приблизить камеру, рассмотреть мельчайшие детали, при этом другие посетители вам точно не помешают, пишет izbrannoe.com.

Для посещения доступны следующие локации:

Отмечается, что все виртуальные туры бесплатные.