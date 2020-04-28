Президент поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений

Смягчать введенные ограничения начнут с 12 мая.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по коронавирусу перед началом совещания с членами правительства и губернаторами. Во время обращения президент поручил правительству подготовить мероприятия и рекомендации по поэтапному снятию режима самоизоляции и введенных ограничений, сроком до 5 мая, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.