Президент поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений
28.04.2020 18:27
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Смягчать введенные ограничения начнут с 12 мая.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по коронавирусу перед началом совещания с членами правительства и губернаторами. Во время обращения президент поручил правительству подготовить мероприятия и рекомендации по поэтапному снятию режима самоизоляции и введенных ограничений, сроком до 5 мая, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.
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