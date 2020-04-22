Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера страны.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский пригласил его занять место вице-премьера страны. Предполагается, что в правительстве Зеленского Саакашвили будет курировать проведение реформ. По словам политика, у него есть своя программа изменений, необходимых Украине, которую он готов представить депутатам Рады. Предполагается, что кандидатуру Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины Верховная рада страны может согласовать 24 апреля, пишет РИА Новости.