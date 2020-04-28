В Кремле прокомментировали заявление ректора ВШЭ о проблемах среднего класса

Пока рано делать прогнозы о том, кто больше всех пострадает от коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России больше всего пострадает от кризиса, связанного с коронавирусом. По словам Пескова, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является очень сложной, тем не менее, пока рано делать какие-либо прогнозы и говорить, кто больше, а кто меньше пострадает от коронавируса, пишет РБК.