Президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая
28.04.2020 17:56
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Режим нерабочих дней продлевается на все майские праздники.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем обращении президент сообщил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 11 мая включительно, а период с 6 по 8 мая объявил нерабочими днями, пишет РИА Новости.
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