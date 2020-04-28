Президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Режим нерабочих дней продлевается на все майские праздники.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем обращении президент сообщил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 11 мая включительно, а период с 6 по 8 мая объявил нерабочими днями, пишет РИА Новости.